“سوناطراك” الجزائرية تسعى لاستكمال مشروعاتها النفطية في ليبيا

أكد المدير العام لـ”سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار، أن الشركة تواصل مساعيها للعودة إلى ليبيا؛ من أجل استكمال مشاريعها النفطية، “من خلال تهيئة الظروف الملائمة بالأخص فيما يتعلق بأمن وسلامة العمال والمعدات”، في إشارة لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وأعلن رئيس “سوناطراك” أن إيرادات الشركة ارتفعت بـ70 بالمائة في 2021 مقارنة بسنة 2020، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها من المحروقات، وفقًا لما جاء في لقاء صحفي لـ”حكار” مع قناة الجزائر الدولية “24 نيوز”.

وأوضح “حكار” أن “سوناطراك” تمكنت في 2021 من تحقيق صادرات من المحروقات بقيمة تفوق 34,5 مليار دولار “مقابل 20 مليار دولار في 2020″بينما بلغت المدخلات في السوق الوطنية 2,5 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال “سوناطراك” تتجاوز الجزائر وليبيا وتمتد إلى دول أفريقية أخرى.

وفي هذا الصدد، أكد “حكار” اكتشاف حقل نفطي شمال النيجر بالقرب من الحدود الجزائرية، حيث تعمل الشركة على تطويره قصد إدخاله مرحلة الاستغلال وهو ما يتطلب سنوات عدة.

أما في موريتانيا، فإن “سوناطراك” تدرس عودتها إلى هذه الجارة بقصد إقامة مشروعات استكشاف نفطي هناك، فضلاً عن زيادة الصادرات من مادة اليوريا التي تستخدم كسماد فلاحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية