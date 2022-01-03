“الوافي” يطالب صندوق الإنماء بمنح مستحقات أصحاب المحافظ الاستثمارية

أكد العضو السابق في المؤتمر الوطني العام والمرشح الرئاسي، الشريف الوافي، على ضرورة إيجاد حل لشريحة المتضررين من أصحاب المحافظ الاستثمارية الذين يعانون مشاق مضاعفة ضمن ما يعيشه عموم المواطنين.

وأضاف “الوافي”، في حديث مرئي له على حسابه في “فيس بوك”، أنه أثناء جولته مؤخرًا، بصفته مترشحًا لـ”الرئاسي”؛ قابل الكثير من أصحاب المحافظ ولمس معاناتهم وهم يمثلون شريحة واسعة في أنحاء ليبيا وشكّلوا جمعيات للدفاع عن حقهم وتبيان ما هم عليه من إهمال ونسيان، مع أنه يوجد تشريع معين في البرلمان وإيقاف الأمر في عهد المؤتمر الوطني السابق دون أسباب واضحة، إلا أنه، كما يرى “الوافي”، يمكن أن تُعالج هذه المسألة تشريعيًا من خلال البرلمان، أو يمكن للحكومة منحهم أموالاً لحل مشكلاتهم وأزماتهم الحادة.

وتحدث “الوافي”، في السياق ذاته، عن صندوق الإنماء “الذي أخذ أموالاً لهذا الشأن والذي من المفترض أن ينفق على هذه الفئة”.

وأفسح “الوافي” في حديثه مجالاً لمسائل أخرى قال إنها مهمة وتهم الثروتين الزراعية والحيوانية في البلاد، منتقدًا الذين سخروا من رئيس مجلس النواب عندما فتح الموضوع تحت قبة البرلمان.

ولفت النائب السابق إلى أن مسألة الأعلاف والبذور والأدوية الزراعية المضادة للأوبئة والآفات؛ تعتبر موضوعات حيوية، نظرًا لأن انعدام الأعلاف وندرتها من أبرز أسباب ارتفاع أسعار لحوم المواشي، من أغنام وأبقار وإبل.

وشدد على أن الثروة الحيوانية والزراعة ركيزتان للإنتاج، وأنه رغم وجود مختصين في وزارة الزراعة؛ إلا أن أحداً لا يستمع إليهم أو يُعيرهم اهتمامًا، حيث تُصرف المليارات وتُهمل البنى التحتية للزراعة وتنمية الثروات.

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