المركزي يناقش مع مصرف الضمان الإسلامي الضوابط الشرعية للمصرف

بنغازي 03 يناير 2022 (وال) _ ناقشت إدارة الصيرفة الإسلامية بمصرف ليبيا المركزي مع هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الضمان الإسلامي، التوعية المجتمعية للمتعاملين والعاملين بالمصرف.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الصيرفة والتمويل الإسلامي صالح الجازوي، ورئيس قسم الدراسات عماد العبيدي، ورئيس قسم التمويل فخري الصهبي، كما حضره من جانب مصرف الضمان سعد العبار عضو هيئة الرقابة بالمصرف وسعد سليمان الحامدي، عضو هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الضمان.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمبنى الصيرفية والتمويل الإسلامي ببنغازي، إعداد دليل لتنظيم أطر الحوكمة الشرعية، وتحديد الهيكل التنظيمي للمصرف وغياب هيئة الرقابة المركزية العليا.

يشار إلى أن المصرف الضمان الإسلامي هي شركة تابعة للشركة الضمانية القابضة التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، تأسست في شهر نوفمبر من عام2020.

هذا ويقع المقر الرئيسي للمصرف في بنغازي، ويبلغ رأس مال المكتب 250 مليون دينار، دفع منها نقدًا 100 مليون دينار، كما تبلغ مدة تأسيس الشركة 50 عامًا إعتباراً من 15 يوليو 2020 وحتى 15 يوليو 2070. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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