أسعار النفط ترتفع في أولى جلسات 2022

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بدء السوق عام 2022 بشكل إيجابي وذلك على الرغم من أن المخاوف بشأن تراجع الطلب بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا حد من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا أو 0.86% إلى 78.45 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.02% إلى 75.98 دولار للبرميل، بحسب ما ذكرت شبكة “CNBC”.

وأفادت نسخة من تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة تحالف “أوبك+”، أن المجموعة تتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على سوق النفط محدودا ومؤقتا.

وقال التقرير إنه “من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كورونا والتحديات المرتبطة به”.

في غضون ذلك، قالت ثلاثة مصادر في “أوبك” لوكالة “رويترز” اليوم الاثنين، إنه من المتوقع استمرار مجموعة “أوبك+” في الزيادة المقررة في فبراير، والتي تبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، وهي المجموعة التي تعرف باسم “أوبك+”، غدا الثلاثاء، لوضع السياسة التي سيتم اتباعها.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016م.

