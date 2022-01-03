“الحاسي” يبحث مع مدراء فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي والجبل الأخضر تذليل المشاكل والصعوبات

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبدالسلام الحاسي” اليوم الإثنين، مع مدراء فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي والجبل الأخضر .

تم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من ناحية الأمكانيات المادية من معامل ومختبرات وتجهيزات ووسائل نقل ومقرات مناسبة لمزاولة النشاط على أكمل وجه.

ومن جهته أكد “الحاسي” بأن الهيئة تسعى حسب الإمكانيات المتاحة إلى تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المركز، حيث تم توفير بعض الإمكانيات والقيام بالتنسيق لصيانة بعض المقرات ، وكذلك سوف نسعى لتذليل كافة الصعوبات تقديراً للدور المهم للمركز ، وأهميته في الحفاظ على أمن المواطن الغذائي والدوائي.

ومن جهة أخرى أكد مدراء الفروع على تقديرهم للدور الذي يقوم به رئيس الهيئة لتوفير الإمكانيات والتجهيزات للمركز، وأنهم برغم قلة الأمكانيات ومع النقص الحاد في التجهيزات إلا أن موظفي المركز سوف يعملون بكل جد من أجل أن يتم الحفاظ على صحة المواطن بتشديد الرقابة على الغذاء والدواء.

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