وصول 5 آلاف طن من فول الصويا لميناء بنغازي

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري مجموعة من السفن التجارية، من ضمنها السفينة “أتلنتيك نورث” ،التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 61 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وأظهرت بيانات إدارة الميناء وصول السفينة “ماي ماريا”، التابعة للوكيل الملاحي “المجموعة”، وعلى متنها 15 ألف طن من حبوب القمح، إلى جانب وصول السفينة “برنسيس علاء”، التابعة للوكيل الملاحي “الربان العالمية” وعلى متنها خمسة آلاف طن من حبوب فول الصويا.

تجدر الإشارة إلى أن المواني الرئيسة في البلاد، وفي مقدمتها بنغازي والخُمس ومصراتة وطرابلس؛ تشهد حركة دؤوبة يوميًا لاستقبال عشرات السفن المحملة بالحبوب والمواد الغذائية والسيارات وسلع أخرى.

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