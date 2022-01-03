اقتصاد

تركيا تعلن ارتفاع مؤشر المستهلكين بنسبة 36,08 %

تم النشر منذُ 57 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر ديسمبر بنسبة بلغت أكثر من 36 % على أساس سنوي، إذ يُعدُّ هذا المستوى هو أعلى صعود له منذ 19 عامًا.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ شهر سبتمبر الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

وأكد البنك المركزي، في وقت سابق، أنه سيعطي الأولوية خلال العام الحالي 2022 لتشجيع الودائع بالعملة المحلية.

وفي سياق منفصل، قررت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسب مختلفة تراوحت بين 50 و 100%، اعتبارًا من الأول من شهر يناير الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك