تركيا تعلن ارتفاع مؤشر المستهلكين بنسبة 36,08 %

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال شهر ديسمبر بنسبة بلغت أكثر من 36 % على أساس سنوي، إذ يُعدُّ هذا المستوى هو أعلى صعود له منذ 19 عامًا.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ شهر سبتمبر الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

وأكد البنك المركزي، في وقت سابق، أنه سيعطي الأولوية خلال العام الحالي 2022 لتشجيع الودائع بالعملة المحلية.

وفي سياق منفصل، قررت هيئة تنظيم الطاقة في تركيا رفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسب مختلفة تراوحت بين 50 و 100%، اعتبارًا من الأول من شهر يناير الجاري.

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