خاص: مدير عام مصرف شمال أفريقيا يكشف بنود اجتماعهم مع المصرف المركزي اليوم

قال مدير عام مصرف شمال أفريقيا “علي الزايدي ” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية خلال اجتماع مصرف ليبيا المركزي مع المصارف التجارية أن الاجتماع بخصوص كافة الإجراءات الواجب إتخاذها لتحسين الخدمة للعملاء التي بدأنا فيها بسنة 2021 والآن مستمرين في 2022 والتي إنعكست على السوق من حيث رضا العملاء وتقديم الخدمة في أسرع وقت .

ووفقاً للزايدي فتناول الاجتماع ربط المنظومات الحديثة والتوسع في الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للمصارف فيما يتعلق بالمقرات والهوية .

وأكد على أنه كان اجتماعاً ناجحاً ووضعنا عدة أهداف واجبة التطبيق خلال سنة خصوصاً موضوع السيولة وتوفرها بشكل منتظم بفروع المصرف وفقا لخطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022.

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