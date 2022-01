المؤسسة الوطنية تخفض الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية أنّها ستخفض الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يوميا جراء الدخول في أعمال صيانة على أحد خطوط النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنّها بدأت بالتجهيز لأعمال صيانة ضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام، الواصل بين حقول السماح الظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة.

وتابعت المفوضية أنّها ستدخل غدا الثلاثاء في أعمال الصيانة، وتشمل قص جزء من أنبوب هالك، ما يترتب على هذه الأعمال فقدان 200 ألف برميل يوميا وخسارة فرصة بيعه تتجاوز 107 ملايين دولار.

وعادت ليبيا منذ العام الماضي لتسجيل مستويات إنتاجها الطبيعية بمتوسط 1.3 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 100 ألف برميل يوميا في 2019.

