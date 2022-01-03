خاص.. مدير التنفيذي لقطاع الأعمال بالتجاري الوطني يفصح عن أوضاع المصرف وتفاصيل اجتماعهم مع المركزي اليوم

كشف المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بالمصرف التجاري الوطني “علي الخويلدي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل اجتماع المصرف المركزي مع المصارف حيث قال: الاجتماع هو عبارة عن وضع خطة وأساسيات للعمل خلال العام 2022 وتسهيل الخدمات للمواطن من ناحية توفير السيولة وخدمات الدفع الإلكتروني ومن ناحية تقديم خدمات النقد الأجنبي.

وتابع بالقول: كما أننا مستمرين في خدماتنا من ناحية توفير السيولة في جميع المناطق حيث تم إرسال 70 مليون يوم الجمعة الماضية إلى الجبل الأخضر وبنغازي وغداً سيتم إرسال 50 مليون ونهاية الأسبوع 50 مليون أخرى وهذا لمجابهة عمليات السحب لمرتبات شهر نوفمبر وديسمبر.

وأضاف بالقول: كما أنه سيتم توفير سيولة بكافة فروع المصرف و سنستأنف بيع النقد الأجنبي وبمجرد ما يتم فتح منظومات المركزي من أول يوم وننطلق في عمليات بيع النقد الأجنبي.

وحيال السيولة قال أنها متوفرة في جميع فروعنا بالكامل ووصلت اعتماداتنا خلال العام الماضي إلى500 ‪ مليون دولار وجلها كان في المنطقة الشرقية، مضيفاً أن بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وصل إلى حوالي مليار و700 مليون من ضمن البنوك الأولى في هذه العملية وصلنا لرقم ممتاز وممكن سنكون ثاني بنك على مستوى ليبيا في عملية بيع النقد الأجنبي للعام 2022 وسنستمر بنفس الوتيرة وسنزيد من التوسع ويكون هناك استهداف للفروع الخارجة عن منظومة فليكس كيوب .

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