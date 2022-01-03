ليبيا تتصدر معدلات التضخم في دول المغرب العربي خلال سنة 2021

حلّت ليبيا في المركز الأول بدول المغرب العربي و الـ 11 عالميًا من حيث أعلى معدلات التضخم في العالم لعام 2021 وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، إذ وصلت النسبة إلى 21.1% في عام 2021 مقارنة بـ2.8% فقط في العام الماضي، و 0.2% في عام 2019.

وسجلت دولة مثل الجزائر معدل تضخم يقدر بـ 6.5% في 2021 مقارنة بـ2.4% العام الماضي، بينما وصل التضخم في تونس إلى نسبة 5.7% بدلا من 5.6% العام الماضي

وارتفعت نسبة التضخم في موريتانيا إلى 2.7% في عام 2021، عوضا عن 2.3% العام الماضي كما سجل المغرب ارتفاعا في التضخم وصل إلى 2% هذا العام

الجدير بالذكر أن ليبيا شهدت خلال هذا العام توقفا للعمليات العسكرية وتكوين حكومة موحدة على مستوى البلاد واستقرارا في إنتاج البلاد من الموارد النفطية والذي وصل إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا