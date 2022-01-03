وزارة الداخلية تؤمن وصول شاحنات الوقود من مصراته للمنطقة الجنوبية

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نشرت وزارة الداخلية اليوم الأثنين صورا على صفحتها بالفيسبوك تبين جانب من عمل أعضاء مراكز الشرطة. نسمة والشويرف ووحدة مرور القريات بمديرية أمن مزدة في تأمين شحنات الوقود القادمة من مستودع مصراته.

واوضحت الوزارة أن شاحنات الوقود خرجت من مدينة مصراته ومتجهة للمنطقة الجنوبية.

واكدت أن عددها 34 شاحنة، تم استلامها من مديرية أمن الشاطئ وفق الحدود الإدارية لمديرية أمن مزدة.

وفي سياق ليس ببعيد اجتمع وزير الداخلية “خالد مازن” أمس الأحد مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية عميد “السنوسي صالح”.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بالاعتداء على مصادر الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء. والسرقات التي تتعرض لها الشبكة العامة للكهرباء من بعض المخالفين والخارجين عن القانون.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة التعاون بين الجهات الأمنية الأخرى من أجل منع التعديات والتخريب على مصادر الطاقة الكهربائية. من قبل بعض الخارجين عن القانون والحفاظ على هذه المصادر بما يعود بالنفع على المواطنين والرفع من معاناتهم.

كما عقد وزير الداخلية خالد مازن الأحد اجتماع مع الدكتور خالد الفلاح مستشار الوزير لشؤون القانونية وحقوق الانسان.

وتناول الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي والمشاكل التي تعانيها بعض مقار مديريات الأمن ومراكز الشرطة والمكونات الأمنية الاخرى. داخل مناطق الشاطئ وسبها واوباري وغات. واقتراح الحلول المناسبة لتفعيل العمل الامني بهذه المناطق، تنفيذاً لقرار رئاسة الوزاراء. بشأن تشكل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وزارة العدل ومكتب النائب العام.