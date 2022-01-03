“فجيوال كابيتاليست”: ليبيا أسرع الاقتصادات نموًا خلال 2021

كشف موقع فجيوال كابيتاليست في بيانات حديثة له، نمو الاقتصاد الليبي بما نسبته 123.3% خلال العام المنصرم 2021.

وأكد الموقع أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى كأسرع الاقتصادات نموًا خلال عام 2021، مرجعًا سبب النمو لارتفاع إنتاج ليبيا النفطي لأكثر من مليون ومئتي ألف برميل من النفط يوميًا، خلال ذات العام.

أما فيما يتعلق بنسب التضخم، حلّت ليبيا في المركز الحادي عشر عالميًا، من حيث أعلى معدلات التضخم في العالم، وفقًا لـمجلة غلوبال فايننس العالمية المتخصّصة في مجال الاقتصاد والبنوك، إذ وصلت النسبة إلى 21.1% في عام 2021.

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