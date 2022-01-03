“بوجواري” يتابع إجراءات تعويض المواطنين المُتضررة عقاراتهم جراء الحرب

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الإثنين اجتماعاً مع رئيس ديون وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الشرقية بوبكر البرغثي ومدير مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية عماد أكويري، وبحضور عدد من أعضاء لجنة حصر الأضرار.

وناقش اللقاء الإجراءات المُتخذة من قبل اللجنة بشأن حصر المباني المُتضررة ، حيث قدمت اللجنة شرحاً وافياً عن الإجراءات التي قامت بها خلال الفترة الماضية والمُتمثلة في استيفاء حصر عدد (6666 ) عقار مُتضرر بشكل كامل وجزئي ،والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملها وإمكانية مُعالجتها .

هذا وأكد رئيس المجلس التسييري على ضرورة البدء الفعلي في تحديد قيم هذه التعويضات وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير ، وذلك بأسرع وقت مُمكن حتى يتنسى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تخصيص الأموال اللازمة وصرفها لمُستحقيها من قبل الجهة المُختصة.

وبدوره أكد رئيس المجلس على استمرار أعمال الحصر للمباني التي لم تكتمل إجراءات حصرها من قبل اللجنة ، مُصدراً تعليماته العاجلة بتوفير احتياجات اللجنة من الأجهزة والمُعدات التي تفرضها طبيعة العمل على أن تقوم اللجنة بموافاة البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها .

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