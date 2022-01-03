هيئة الاستثمار: التحضير لمؤتمر الاقتصاد الليبي التونسي الجزائري

عُقد بمقر مجلس التخطيط الوطني الاجتماع التمهيدي للتحضير للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري، والهادف للتحول نحو الاقتصاد الحُر والرقمي في أفريقيا، والمزمع عقده خلال شهر مارس القادم بتونس.

وتم خلال الاجتماع التحضيري عرض محاور المؤتمر المزمع إقامته، وتبادل الحضور النقاش وعرض الآراء والمقترحات حول أوجه المشاركة والآلية المُثلى للتعاون والاستفادة من هذه الفعاليات الدولية المهمة.

ومن المنتظر أن تشارك الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في أعمال المؤتمر، إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات والقطاعات ذات العلاقة.

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