مصادر بالاستثمارات: تم نشر جزء من منطوق الحكم وليس كاملاً .. وسالم حنيش لم يخسر الدعوة كمدير للشركة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على منطوق الحكم بمحكمة شمال طرابلس الإبتدائية بخصوص قضية مدير عام الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية “سالم حنيش” ورئيس مؤسسة الاستثمار “علي محمود”.

وتفيد مصادرنا بشركة الاستثمارات الخارجية بأنه في محاولة لتظليل الرأي العام وتقديم الشك بلباس اليقين تم نشر جزء من منطوق الحكم واخفاء الباقي وهو ما يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون بأن سالم حنيش بصفته مدير عام الشركة قد خسر الدعوة ضد مؤسسة الاستثمار وهذا غير صحيح وحقيقي.

وتقول مصادرنا بأن كافة الموظفين بالشركة قد رحبوا بهذا الحكم الذي يعيد السيد سالم حنيش الي سابق عمله كمدير عام

وقالت المصادر أن هذا الأمر الذي يعني بأن المدعي عليه هو علي محمود ليس لديه صفة وهو المدعي عليه في هذه الدعوة بصفته الممثل القانوني للمؤسسة ولم يتطرق أصلا منطوق الحكم لقرار 14 الصادر بخصوص صحة استقالة سالم حنيش من عدمه لأنها الدعوة فصلت في الشكل ولم تتطرق للموضوع ولم تتطرق الصفحات إلى ذكر الحكم الصادر في دعوى الاستشكال من ذات المحكمة والدائرة بتاريخ 3 يناير والمرفوع من علي محمود بصفته ضد سالم حنيش الذي صدر الحكم لصالحه وهو ما يؤيد إلغاء قرار رقم 26 المتعلق بتسمية موسي عتيق مدير عام الاسثتمارات الخارجية والغاء قرار تنحية سالم حنيش وعودته الي سابق عمله .

وقال: حيث حكمت المحكمة في الإشكال رقم 281/2022 الذي يعتبر علي محمود بصفته الممثل القانوني لمؤسسة الاستثمار مدعياً بحكم محكمة بعدم قبول الاشكال لرفعه قبل الأوان وألزمت رفعه بالمصاريف الأمر الذي يعني الاستمرار في تنفيذ الأمر المستشكل في تنفيذه رقم 503/2021 .

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