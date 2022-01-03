اقتصاد

أوبك.. انتخاب هيثم الغيص رئيساً جديداً لمنظمة الدول المصدرة للنفط

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجّح الرئيس الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” هيثم الغيص، أن ينتعش الطلب العالمي على النفط مع حلول نهاية العام الجاري إلى مستويات ما قبل كورونا.

وأضاف الغيص في تصريحات لوكالة رويترز فور انتخابه للمنصب الجديد مساء الاثنين، أنه سيعمل على الحفاظ على اتفاقية أوبك بلس حول عمليات الإنتاج للدول الأعضاء بمشاركة روسيا حتى نهاية عام 2023، واصفاً الأمر بأنه يصب في مصلحة واسعة النطاق للدول المنتجة.

وسيستلم الغيص مهامه رسمياً في الأول من أغسطس المقبل، خلفاً للنيجيري محمد بيركيندو الذي تولى مهامه في فبراير من عام 2016.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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