مصلحة الطيران المدني تتفقد مطار حقل الغاني النفطي

أجرى مفتشو المطارات المُكلفون من مصلحة الطيران المدني اليوم الاثنين، جولة ميدانية في حقل الغاني النفطي، للاطلاع على التجهيزات المتعلقة باستئناف الحركة الجوية إلى الحقل، في إطار المرحلة الثانية من مشروع إعادة الإنتاج للحقل.

وتفقّد الفريق المهبط الترابي ومدى صلاحيته لاستقبال طائرات من نوع (Twin Otter)، ومطابقته للمعايير والشروط الفنية حسب اللوائح المعمول بها من قِبل منظمة الطيران المدني الدولية (ICAO)، كما تم استعراض تجهيزات مستخدمي الأمن والسلامة والمطافئ والإسعاف ومدى استعدادهم لحالات الطوارئ.

وكانت مصلحة الطيران المدني أكدت عزمها إجراء مراجعة لما تم توثيقه في الزيارة، تمهيداً لإصدار تصريح لبدء الرحلات عبر المهبط الترابي بمطار حقل الغاني خلال الأيام القادمة.

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