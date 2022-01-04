اجتماع لمناقشة دور وزارة الشباب في تحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي لمختلف البلديات ضمن برنامج “عودة الحياة”

اجتمعت اللجنة الوزارية المعنية بتحديد المقرات والمواقع المستغلة من وزارة الدفاع لتخصيصها لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي اليوم الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي” ، وبحضور نائب رئيس اللجنة وزير الشباب ” فتح الله الزنّي ” وأعضاء اللجنة كل من مدير مصلحة التخطيط العمراني ” عبد الحكيم عبد القادر السلطني”، مدير مكتب وزير الدفاع “جبريل مفتاح الشتيوي” ، مدير إدارة الأشغال العسكرية “فوزي مفتاح داير الليل” ،ورئيس مصلحة أملاك الدولة ” بشير قنجيوة”.

تناول الاجتماع مناقشة حول دور وزارة الشباب في تحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذ برنامج الإقراض الشبابــي لمختلف البلديات ضمن برنامج (عودة الحياة)، وكذلك تحديد آليات التمدد أفقياً وعمودياً حسب المدن والمناطق

كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مصلحة التخطيط العمراني ومصلحة الأملاك العامة ومصلحة التسجيل العقاري وإدارة الأشغال العسكرية، حيث تنحصر مهمتها في تحديد ودراسة المعسكرات وزيارتها وتقديم تقرير فني عنها للجنة العليا ، وكذلك الإتفاق بين وزارة الشباب وإدارة الأشغال العسكرية لتحديد احتياجات البلديات والبدء في تحويل مواقع من الأشغال العسكرية للجنة الفنية المشكلة .

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