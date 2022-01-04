سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 04 يناير 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9950 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.9975 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.01 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.9850 دينار

اليورو = 5.57 دينار

الجنية الإسترليني 6.65 دينار

الليرة التركية 0.53 دينار

الدينار التونسي 1.75 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الأردني 6.90 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ211 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ246.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ281.8 دينار

كسر الفضة 2.45 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.14 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.15 “مصرف الوحدة” – 5.03 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.