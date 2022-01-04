ارتفاع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 04 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 04 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6021 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1985 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1953 دينار، والليرة التركية 0.3447 دينار، والدولار الكندي 3.6143 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2255 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2529 دينار، والدينار التونسي 1.5925 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4967 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 4 يناير 2021: