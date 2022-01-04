الوحدة الوطنية تستعرض بيان الميزانية العامة للحكومة

استعرضت حكومة الوحدة الوطنية خلال ندوة الإنفاق الحكومي لعام 2021 بعنوان “المكاشفة “

حيث خصص في الباب الأول المخصص (1/12) 33 مليار و100 مليون والمعتمد 33 مليار 54 مليون و645 ألف، وكذلك قد خصص للباب الثاني المخصص 8 مليار والمعتمد 7 مليار 997 مليون 934 ألف، بالإضافة إلى الباب الثالث 17 مليار

و494 مليون 535 ألف والمعتمد 17 مليار 390 مليون 149 ألف، والمستخدم 6مليار و830 ألف 566 ألف .

والباب الرابع قد خصص21 مليار والمعتمد 20 مليار 830 مليون و325 ألف والباب الخامس 6مليار و500 مليون والمعتمد قد خصص 6 مليار و490 مليون و874 ألف.

كما أن الإجمالي المعتمد 85.773.404.00 والمستخدم 75.214. 330.713.

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