خاص.. الوحدة الوطنية تستعرض المعالجات التي تم إنجازها من قبل وزارة المالية

كشفت حكومة الوحدة الوطنية عن المعالجات التي تم إنجازها من قبل وزارة المالية ضمن مخصصات الباب الأول المعتمد بالميزانية دون زيادة بالمخصص، وذلك خلال ندوة الإنفاق الحكومي بعنوان (المكاشفة) التي أقيمت اليوم الثلاثاء الرابع من يناير بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس.

حيث تم الإفراج عن مرتبات 287.642 موظف جديد، وتسوية الوضع المالي من خلال إجراء التعديلات والتسويات لعدد 594,989 موظف، وكذلك تم تسوية مرتبات عدد 15,0000 عضو هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا.

أيضاً تنفيذ القرار رقم 126 لسنة 2021 والموقوفة منذ مارس 2020، أيضاً تم زيادة مرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2018.

كما تم أيضاً زيادة مرتبات العاملين بوزارة التعليم التقني والفني وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2018، وتم الإفراج عن مرتبات 7200 عسكري موقوفة منذ عام 2014 م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية