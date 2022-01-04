اقتصاد

مصر تُمدّد موعد التقدم بطلبات العمل في ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن تمديد موعد قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل بليبيا حتى الثامن من يناير الجاري.

وعزت الوزارة تمديد موعد قبول الطلبات؛ إلى منح فرصة للمتقدمين الذين لم يُحالفهم الحظ في تقديم طلباتهم خلال المدة السابقة التي حددتها الوزارة.

وكشف وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إلى أن هذه أول طلبية استجلاب العمالة المصرية للعمل في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين في البلدين.

وأضاف أن التخصصات المطلوبة تتمثل في المجال الطبي، فيما يشترط في المتقدمين الخبرة ما بين 5 إلى 15 سنة.

جديرٌ بالذكر أن الوزارة المصرية أعلنت خلال اليومين الماضيين أن آخر موعد لتسليم طلبات المتقدمين هو يوم الجمعة الفائت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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