“التخطيط”: توفر تمويل لـ 4,779 مشروعًا بأكثر من 16 مليار دينار

كشف وزير التخطيط، فاخر أبو فرنة، أن الوزارة عملت على توفير تمويل لـ 4,779 مشروع خلال آخر خمسة أشهر في عام 2021، بقيمة مالية قدرت بأكثر من 16 مليار دينار و800 مليون، تم إنفاقها حسب القاعدة 12/1.

وأضاف “أبو فرنة”، عبر حسابه على “فيس بوك”، أن خطة تمويل المشروعات كانت على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى توفير التغطية المالية لـ 2,902 مشروعًا بقيمة أكثر من 11 مليار و 800 مليون دينار، فيما تضمنت المرحلة الثانية تمويل 1877 مشروع بقيمة مالية فاقت خمسة مليارات دينار.

وأشار إلى أن الوزارات في الحكومة تستعد لتقديم كل ما أنجزته من أعمال منذ توليها السلطة، خلال ندوة ستُعقد يوميْ الثلاثاء والأربعاء.

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