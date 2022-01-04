خاص.. وصول سيولة بقيمة 70.4 مليون إلى مطار بنينا بنغازي قادمة من المركزي طرابلس

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة سيولة هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 70.4 مليون دينار .

خصص منها 50 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني و20.4 مليون لفروع مصرف الوحدة .

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