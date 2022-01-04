اقتصاد

خاص.. وصول سيولة بقيمة 70.4 مليون إلى مطار بنينا بنغازي قادمة من المركزي طرابلس

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية وصول شحنة سيولة هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 70.4 مليون دينار .

خصص منها 50 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني و20.4 مليون لفروع مصرف الوحدة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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