مقارنة الحكومة الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات الماضية “غير عادل” – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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علق الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي اليوم الثلاثاء على إعلان الإنفاق الحكومي لحكومة الوحدة الوطنية خلال عام 2021.
وقال الشحومي عبر حسابه على “فيسبوك” :”إن الحكومة اليوم تقدم مقارنة الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية ولكنها تستخدم أساس عملة الدولار بشكل غير عادل في المقارنة”.
وتابع الخبير الاقتصادي :”الحكومة كأنها تقول إن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي”.
وأضاف :”إذا احتسبنا الإنفاق على أساس الدينار الليبي وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي فإن الإنفاق في 2021 كان الأضخم في تاريخ الإنفاق العام الليبي مقوما بالدينار”.
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