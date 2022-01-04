مربو الأغنام بالمنطقة الغربية يطالبون الحكومة بالوفاء بوعودها وتوفير الأعلاف

نظم مربو الأغنام في مناطق الساحل وسهل جفارة والجبل الغربي وقفةً احتجاجيةً في منطقة بئر عياد، قرب يفرن؛ لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها بدعم وتوفير الأعلاف.

واعتبر المحتجون أن الثروة الحيوانية في ليبيا في خطر حقيقي؛ بسبب موجة الجفاف التي تضرب المنطقة وعدم هطول الأمطار منذ ثلاث سنوات، وهو ما أدى إلى التناقص المستمر في أعداد الحيوانات، بشكل يومي وكبير.

وكان الاتحاد العام للفلاحين والمربين، قد دعا، في وقت سابق؛ إلى تفعيل القرار رقم 481 لسنة2021 بشأن تخصيص مبلغ 705 ملايين دينار لتوفير الأعلاف، حيث أثّر نقصها وارتفاع أسعارها، سلبيًا على الإنتاجين الزراعي والحيواني.

جدرٌ بالذكر أن موجة الجفاف التي تضرب المنطقة الغربية من ليبيا للسنة الثانية على التوالي أدت إلى جفاف الأراضي وتأثر الغطاء النباتي وموت بعض الأشجار المعمرة، حيث تعد هذه الموجة هي الأسوأ منذ سنوات، كما أنها امتدادٌ لموجة تضرب المنطقة عمومًا، حيث تعاني دول تونس والجزائر والمغرب من موجة جفاف ممتدة للعام الرابع على التوالي، فيما يعزوه خبراء الطقس لتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري.

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