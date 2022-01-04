خلال ندوة الإنفاق الحكومي لعام 2021 “وزير المالية” يستعرض مستجدات إنفاق الوزارة

قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال ندوة الإنفاق الحكومي لعام 2021 بعنوان “المكاشفة “منذ تولينا الحكم وضعنا عدة أهداف وتمكنه خلال هذه المدة من تحقيق مجموعة منها: صرف المرتبات ما عادا شهري نوفمبر وديسمبر وذلك نتيجة التعديلات والإفراجات التي تمت وهذا الأمر الذي أخر الوزارة صرف هذه المرتبات.

وأضاف بالقول: قمنا بعدة تسويات لأوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومنتسبي الجيش الليبي، وكذلك قمنا بعملية دعم صندوق الضمان الاجتماعي وتنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص ودعم صندوق التضامن الاجتماعي في إطار معالجة الحد الأدنى من المعاشات، بالإضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على معدلات الإنتاج، ودعم المصالح الجبائية لتحسين الحالة الجبائية لدى وزارة المالية المتمثلة في الضرائب ومصلحة الجمارك وأملاك الدولة.

وتابع بالقول: بخصوص الباب الأول من مرتبات وما في حكمها والمعتمد حسب القرار 429 هو 33 مليار و100 مليون والتحويلات التي تمت هي 33 مليار 94 مليون و645 ألف، وبالنسبة إلى الباب الثاني النفقات التسييرية والتشغيلية المعتمد حسب المخصص 8ملبار دينار والتحويلات التي تمت 7 مليار و999 مليون و424 ألف، بالإضافة إلى الباب الثالث مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار خصص حسب القرار 17 مليار و494 مليون و530 ألف والتحويلات التي تمت 17 و390 مليون و149 ألف، وكذلك الباب الرابع نفقات الدعم المعتمدة حسب القرار 21 مليار وتم تحويل 20 مليار 830 مليون و325 ألف، والباب الخامس النفقات والطوارئ المعتمد حسب القرار 6مليار وبالتالي تكون إجمالي الميزانية 86 مليار والتحويلات 85 مليار 775 مليون دينار.

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