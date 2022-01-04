انخفاض الإمدادات الروسية يشعل أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 30 % -اليوم الثلاثاء- بعدما جدد انخفاض الإمدادات من روسيا المخاوف من التعرض لأزمة طاقة في وقت تقترب فيه المنطقة من طقس شديد البرودة.

ونقلت رويترز عن “متعاملين” قولهم إن خط أنابيب رئيسي يستخدم عادة لنقل الغاز من “سيبيريا” إلى أوروبا ما زال يعمل في الاتجاه المعاكس -اليوم الثلاثاء- مرسلاً تدفقات الغاز من ألمانيا إلى بولندا، في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا إمدادات الغاز الروسي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

يشار إلى أن جدلاً واسعاً يثار إزاء صادرات الطاقة الروسية، في ظل “مواجهة” على نطاق أوسع بين الغرب وموسكو، بشأن قضايا من بينها التوترات مع جارتها أوكرانيا، التي تعزز علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي.

وتجدر الإشارة إلى أن أوروبا تعاني من أزمة طاقة منذ العام الماضي 2021، عندما أدى رفع قيود كورونا إلى زيادة الطلب على المخزونات المستنفدة من الغاز الطبيعي وتضاعفت الأسعار لأكثر من 5 أمثال السعر القياسي منذ يناير 2021، فيما ترتب عليه ضغوط على المستهلكين والشركات وتهديد للانتعاش الاقتصادي.

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