بلدية أوجلة تستلم شحنة مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة من شركة شلمبرجير

أوجلة 04 يناير 2022 (وال)- استلم عميد بلدية أوجلة أحمد بترون، شحنة من المساعدات الانسانية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل شركة شلمبرجير.

هذا وشملت الشحنة التي استلمت بحضور عضو المجلس البلدي أحمد عمر بوقبول، عدد من الحفاظات والقطن والأسّرة والمقاعد الطبية، والتي تأتي ضمن إطار التعاون المتبادل بين الشركات النفطية المجاورة لمدينة أوجلة مع المجلس البلدي أوجلة.

تسليم الشحنة تمت بإشراف المدير العام لشركة شلمبرجير فرع ليبيا مصطفى عجاج، ومدير موقع 103 فتحي علي يوسف، في إطار المسؤولية الاجتماعية وحسن الجوار للشركات النفطية المجاورة لمدينة أوجلة.

من جهتها، قامت بلدية أوجلة بتسليم الشحنة لمدير مكتب الخدمات التضامنية أوجلة وليد القبائلي، ليقوم بتوزيعها على مستحقيها حسب الإحصاء المدرج بمنظومة صندوق التضامن الاجتماعي. (وال) أ ف / ر ت

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