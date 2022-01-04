“العبدلي” يبحث المعوقات التي تواجه عمل إزالة العشوائيات تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع عضو النيابة بمكتب النائب العام وعضو مجلس إدارة الشركة ومساعدي المدير العام لشؤون العمليات والتشغيل وعدد من مدراء الإدارات بالشركة، وبحضور نائب المدير العام وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية .

تناول الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه عمل إزالة العشوائيات تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية ، وكذلك وضع الحلول الجذرية للرفع من وثيرة العمل خلال الفترة القادمة وتوفير الاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل على أكمل وجه.

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