خبير اقتصادي: الإنفاق الحكومي عام 2021 هو الأضخم في تاريخ ليبيا

قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا، سليمان الشحومي، إن الحكومة قدمت مقارنة الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر الماضية، ولكن على أساس عملة الدولار.

وأضاف الشحومي أن هذه المقارنة غير عادلة، وتوحي بأن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي، مؤكداً أن احتساب الإنفاق على أساس الدينار الليبي وفقاً لسعر الصرف الرسمي الحالي يجعل الإنفاق في 2021 الأضخم في تاريخ الانفاق العام الليبي محسوباً بالدينار.

يذكر أن الحكومة قد كشفت عن حجم الإنفاق الحكومي لعام 2021، وبميزانية بلغت 85 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 19 مليار دولار أميركي، مقارنةً بـ 38.5 مليار دينار ليبي عام 2020

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