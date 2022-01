عقود النفط الآجلة تُوسع مكاسبها بعد قرار «أوبك+»

وسعت عقود النفط الآجلة مكاسبها، اليوم الثلاثاء، بعد قرار مجموعة تحالف “أوبك+”، حيث ارتفع مزيج برنت فوق 80 دولارا للبرميل في أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

وقالت أربعة مصادر لوكالة “رويترز” في “أوبك+”، إن المجموعة اتفقت اليوم الثلاثاء، على التمسك بالسياسة الحالية وعلى زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير شباط.

من ناحيىة أخرى، كانت أسعار النفط شهدت ارتفاعات قوية تجاوزت 50% مسجلة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات.

وصعد خام برنت بنسبة 50% ليسجل أفضل أداء سنوي منذ عام 2016 فيما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 55% مسجلا أفضل أداء منذ عام 2009.

ويعود نهوض القطاع بشكل أساسي، للدعم الذي حظي به النفط من منظمة أوبك+ والتي التزمت في خطط زيادة الإنتاج التدريجي للأسواق، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وشهدت الأشهر الأخيرة ضغوط متواصلة من البيت الأبيض من أجل خفض الإنتاج بعد تجاوز أسعار خامي برنت ونايمكس 80 دولار إلا أن المنظمة حافظت على سياستها الإنتاجية دون تغيير الأمر الذي أدى إلى توجه واشنطن لاستخدام 50 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية إضافة إلى لجوء دول أخرى مثل الهند وبريطانيا للسحب من الاحتياطي

