خاص..إدارة الضرائب بطبرق تخاطب التجاري الوطني بإحالة مبلغ من حسابها إلى حساب القيادة العامة بمصرف الوحدة .. ومسؤول بالمصرف يوضح

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة ضرائب طبرق إلى مدير المصرف التجاري الوطني فرع طبرق بشأن كتاب مدير مكتب القائد العام بالمنطقة الشرقية بشأن تحويل أرصدة إيرادات وودائع الضرائب إلى حساب القيادة العامة .

حيث طالب تحويل المبلغ إلى مصرف الوحدة فرع المرج وتبلغ قيمته 10.272.352.025 مليون وهو يمثل الإيرادات السيادية والودائع عن 1 يناير 2021 و 30 نوفمبر 2021 .

كما أكد مصدر بالمصرف التجاري لصدى الاقتصادية أن المصرف لا علاقة له بما ذكر وأن الجهة المخولة على الحساب هي المسؤولة عنه .

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