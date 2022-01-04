طبرق| اللجنة الأمنية تُباشر في حملة على المحلات الواقعة بشارع المرحوم الطيب الشريف

طبرق 04 يناير 2022 (وال)- باشرت اللجنة الأمنية اليوم برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، في حملة على جميع المحلات الواقعة بشارع المرحوم الطيب الشريف.

هذا واللجنة تتضمن عضو المجلس التسييري للبلدية عبد الكريم بوطابونة، والحرس البلدي، والدعم المركزي، وقوات البحرية، والقوات المسلحة.

وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 40 مخالفة، سلمت لجهاز الحرس البلدي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد بوالخطابية أن الحملة مستمرة، وعلى المحلات إبراز الرخصة، وتطبيق القانون في ختم اللحوم، ووزن الرغيف، والمحافظة على النظافة في المطاعم والمخابز.

ونوه بوالخطابية لجهود أصحاب المحلات وتعاونهم مع اللجنة، مطالبًا بالتعاون مع اللجنة، مؤكدًا أن صحة المواطن وأمنه فوق كل اعتبار. (وال) أ ف/ ر ت

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