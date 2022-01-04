صعود أسعار النفط فوق 80 دولاراً

صعد مؤشر ارتفاع أسعار النفط إلى 2%- اليوم الثلاثاء- بعد أن اتفق منتجو “أوبك+” على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعاً قدره 1.50 دولار، أي نحو 2%، إلى 80.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، فيما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو 2% ، إلى 77.56 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن 4 مصادر في “أوبك +” قولها إن المجموعة اتفقت اليوم على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في فبراير استناداً إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.

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