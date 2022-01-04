“عون” يشارك في اجتماع الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط “أوبك”

قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الثلاثاء، بالمشاركة عن طريق الدائرة المغلقة في الاجتماع الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك بوجود وزراء من خارج أوبك.

تناول الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات المهمة، وكذلك تقرير اللجنة الوزارية المشتركة، وعرض الأمانة العامة لأوبك لتوقعات السوق العالمية، بالإضافة إلى الموافقة على استمرار التعويض للتخفيضات التي تمت السنة الماضية بواقع 400,000 برميل لشهر فبراير القادم.

وتم التطرق أيضاً إلى مناقشة الإستمرارية في إعفاء دولة ليبيا من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها، وكما تم الإتفاق على عقد الإجتماع القادم يوم 2 فبراير 2022.

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