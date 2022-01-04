شركة مليته للنفط والغاز تستعرض نشاطها السنوي للعام 2021 وبرامج العمل في عام  2022

طرابلس 04 يناير 2022 (وال)- عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الاجتماع السنوي لعرض نشاط شركة مليته للنفط والغاز لسنة 2021، وطرح خطة العمل والميزانية لسنة 2022.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ تقديم عرض فني لأنشطة إدارات الشركة في عام 2021، وشملت إدارات الصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة، علوم الأرض وهندسة المكامن، والعمليات، الحفر التطويري والإنتاج والصيانة، والمشاريع البرية والبحرية، إضافة إلى نشاط إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، والإدارة القانونية والوضع المالي، والميزانية العامة للعام الماضي والمقترحة.

كما تناول الاجتماع مستهدفاتها وبرامجها للعام 2022، والمشاريع الاستراتيجية المشتركة المزمع تنفيذها، كما تم استعراض تقرير هيئة مراقبة الشركة، وما ورد به من ملاحظات.

وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله؛ أنه رُغم الظروف العصيبة؛ إلا أن المؤسسة بالتعاون مع الشركات التابعة لها، مازالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية.

وأضاف صنع الله: “تسعى شركة مليته للنفط والغاز إلى الاسراع في تنفيذ مشروع تطوير التراكيب البحرية A&E، والذي يُعد مشروع استراتيجي هام سيُساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية، وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية”.

وأضاف صنع الله: “الشركة في هذا الاطار استطاعت أن تحافظ على استمرارية عمليات الإنتاج في الحقول البحرية، وحقل الوفاء للمحافظة على تزويدات الغاز لمحطات الكهرباء خلال سنة 2021، رغم الظروف الصعبة من نقص الميزانيات وانتشار جائحة كورونا، بالإضافة لنجاح في صيانة العديد من الآبار، من أجل استدامة واستقرار الانتاج”.

بدوره، نوه رئيس الشركة البشير عبد السلام لجهود مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في دعم المستمر لشركات القطاع وشركة مليته بالتحديد, وجهود رئيس وأعضاء لجنة إدارة المشغل السابقين، لتحملهم المسؤولية، ومساهماتهم في تحقيق المستهدفات في العام الماضي.

وأوضح رئيس الشركة أن الشركة عازمة على تنفيذ العديد من المشاريع، لرفع القدرة الإنتاجية منها؛ مشروع استغلال حقل غاز البوري، ومشاريع تركيب ضواغط الغاز بمنصة صبراتة، بالإضافة إلى حفر وربط عدد من الآبار، والتي سترفع القدرة الإنتاجية للشركة بحوالي ( 38 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم )، ومشروع اجراء العمرة السنوية في منطقة العقد” د ” ( مجمع مليته وبحر السلام وحقل الوفاء ).

وفي ختام الاجتماع؛ أبدى صنع الله؛ جملة من الملاحظات منها؛ التأكيد على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة، وفي هذا الخصوص تمت الإشادة بإدارة الصحة والسلامة بالشركة؛ لدورهم الفاعل في إطفاء العديد من الحرائق العامة في أماكن مختلفة، وتدريب أعضاء هيئة السلامة الوطنية، وحثهم على الاستمرار في نفس الطريق، والمحافظة على سلامة العاملين بإتباع الاجراءات الصحية فيما يخص مجابهة جائحة كورونا، والتأكيد على تطعيم جميع العاملين بلقاح فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بمشاريع التراكيب البحرية A&E؛ أكد صنع الله؛ على أهمية المشروع، مضيفًا بأنه سيُخصص اجتماع مع الشركة بعد أسبوعين من تاريخ هذا الاجتماع، لبحث آخر المستجدات ولدراسة بعض المقترحات والأفكار في هذا المشروع.

وأشار مصطفى صنع الله إلى أهمية توطين الدراسات المكمنية والاستعانة، بالكوادر المميزة في الشركة لانجاز هذه الدراسات.

وفيما يتعلق بالإنتاج؛ أكد صنع الله على حتمية وضع خطة عمل واضحة Master Plan، خصوصًا وأن الشركة تمتلك مؤملات كبيرة، على أن تقدم هذه الخطة، كمقترح للمؤسسة الوطنية للنفط، ويتم مناقشته مع الادارات الفنية بالمؤسسة.

كما تمت الإشارة إلى مشروع حقن المياه بحقل الفيل، حيث أكد على أهمية استكمال المشروع في الوقت المناسب.

وفي إطار خطة المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص توطين التقنية في ليبيا، أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إمكانية تصنيع جزء من المواد المطلوبة للمشرع في ليبيا دعما للمحتوى المحلي، والمناقشة مع المصانع التي لديها القدرة على ذلك، بالإضافة إلى الخبرات الوطنية المؤهلة لتحقيق وإنجاز هذا العمل تحفيزًا للاقتصاد الوطني.

من الملاحظات التي أبداها مصطفى صنع الله، كذلك إعطاء الأولوية للشركات الوطنية (الحفر، الجوف، تقنية ليبيا، شركة الانشاءات الوطنية، والتموين )، في تنفيذ جزء من أعمال الشركة، ودعم شركة التموين لما تمتلكه من خبرات.

كما طلب صنع الله الالتزام بالملاحظات التي وردت في تقرير هيئة المراقبة بالشركة، ووضعها موضع التنفيذ من قبل لجنة إدارة المشغل ومن إدارات المؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار صنع الله إلى ضرورة الالتزام بمنشور المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 21 أكتوبر؛ بخصوص حظر التمديد في العطاءات، موضحًا بأن التمديد مرفوض إلا في حالة الضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية في هذا الخصوص، وضبط المشتريات والاستر.

وحضر الاجتماع كلا من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد العماري، وجاد الله العوكلي، بحضور مستشاري مجلس الإدارة كلا من الدكتور خليفة عبد الصادق، وبشير قريعة، وعدد من مديري الإدارات ومديري العام، والمختصون من المؤسسة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بالشركة.

من جانب الشركة؛ حضره كلا من رئيس لجنة الملاك السيد عبد الباسط الرفاعي، وعضو لجنة الملاك خيري صولة، ورئيس لجنة إدارة المشغل البشير أحمد عبد السلام، وعضوي لجنة إدارة المشغل كل من أيمن بن عاشور، ويوسف قويدر، وعدد من مديري الإدارات، ومديري العام والمختصون من الشركة. (وال) ب خ/ ر ت

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