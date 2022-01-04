تسييري بنغازي يناقش اعتماد اللوائح المنظمة للمشاريع المكملة للمنطقة الحرة المريسة

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بجواري، مع عضوي مجلس الإدارة للمنطقة الحرة المريسة العمل على إصدار اللوائح المنظمة للمشاريع المكملة للمنطقة، والعمل على اعتمادها من الحكومة، بما يعزز الوضع الاقتصادي لمدينة بنغازي ويضيف مشاريعا استثمارية تنعكس إيجابا على اقتصاد المدينة.

وأكد بجواري خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء، على أهمية هذا المشروع لمدينة بنغازي، وأهمية العمل على الدفع به بما يخدم المصلحة العامة، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للبلدية على منصة فيسبوك.

جدير بالذكر، أن مساحة المنطقة الحرة المريسة تبلغ مساحتها 1200 هكتار، كما أنها تبعد عن وسط مدينة بنغازي من جهة الجنوب الغربي بمسافة 20 كم، وتم اعتمادها كمنطقة حرة في العام 2007.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية