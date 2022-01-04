صنع الله يستعرض نشاط السنوي لشركة مليتة للنفط والغاز

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفى صنع الله ” اليوم الثلاثاء، بحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة ” ابوالقاسم شنقير ” “العماري محمد العماري ” و “جاد الله العوكلي ” ومستشاري مجلس الإدارة كل من ” الدكتور خليفة عبدالصادق ” و ” بشير قريعة” وعدد من مدراء الإدارات والمدراء العامون والمختصون من المؤسسة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة بشركة مليتة للنفط والغاز .

تناول الاجتماع مناقشة وتقديم عرض فني لأنشطة إدارات الشركة في العام 2021 وشملت إدارات الصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة علوم الأرض وهندسة المكامن والعمليات الحفر التطويري والإنتاج والصيانة والمشاريع البرية والحرية، بالإضافة إلى نشاط إدارة تقنية المعلومات والاتصالات، والإدارة القانونية والوضع المالي والميزانية العامة للعام الماضي والمقترحة، وكذلك مستهدفاتها وبرامجها للعام 2022، والمشاريع الاستراتيجية المشتركة المزمع تنفيذها ، كما تم إستعراض تقرير هيئة مراقبة الشركة وما ورد به من ملاحظات .

ومن جهة أوضح صنع الله بأنه على الرغم من هذه الظروف العصيبة إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط وبالتعاون مع الشركات التابعة لها مازالت تؤدي دورها بكل حيادية ومهنية ، مضيفاً بالقول : ” تسعى شركة مليته للنفط والغاز إلى الإسراع في تنفيذ مشروع ( تطوير التراكيب البحرية A&E ) والذي يعد مشروع استراتيجي هام سيساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتعويض الاحتياطي الغازي المستنزف من الحقول الحالية، كما أن الشركة في هذا الاطار إستطاعت أن تحافظ على استمرارية عمليات الإنتاج في الحقول البحرية وحقل الوفاء للمحافظة على تزويدات الغاز لمحطات الكهرباء خلال سنة 2021 بالرغم من الظروف الصعبة من نقص الميزانيات وانتشار جائحة كورونا ، ونجحت في صيانة العديد من الآبار وذلك من اجل استدامة واستقرار الانتاج “.

ومن جهة أخرى أكد صنع الله على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة، وفي هذا الخصوص تمت الإشادة بإدارة الصحة والسلامة بالشركة لدورهم الفاعل في إطفاء العديد من الحرائق العامة في اماكن مختلفة وتدريب أعضاء هيئة السلامة الوطنية وحثهم على الاستمرار في نفس الطريق والمحافظة على سلامة العاملين بإتباع الاجراءات الصحية فيما يخص مجابهة جائحة كورونا، والتأكيد على تطعيم جميع العاملين بلقاح فايروس كورونا، مشيراً إلى أهمية توطين الدراسات المكمنية والاستعانة بالكوادر المميزة في الشركة لانجاز هذه الدراسات، أما فيما يتعلق بالإنتاج، فقد أكد على حتمية وضع خطة عمل واضحة Master Plan ، خصوصا وأن الشركة تمتلك مؤملات كبيرة، على أن تقدم هذه الخطة كمقترح للمؤسسة الوطنية للنفط ويتم مناقشته مع الإدارات الفنية بالمؤسسة .

أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة إمكانية تصنيع جزء من المواد المطلوبة للمشرع في ليبيا دعما للمحتوى المحلي، والمناقشة مع المصانع التي لديها القدرة على ذلك، بالإضافة إلى الخبرات الوطنية المؤهلة لتحقيق وإنجاز هذا العمل تحفيزاً للاقتصاد الوطني .

كما أشار إلى ضرورة الالتزام بمنشور المؤسسة الوطنية للنفط الصادر في 21 أكتوبر بخصوص حظر التمديد في العطاءات، موضحاَ بأن التمديد مرفوض الا في حالة الضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية في هذا الخصوص، وضبط المشتريات والاسترشاد بها ، وكذلك إحالة التقارير المالية إلى المؤسسة بشكل مستمر، وإيقاف تخزين المواد في مالطا والعمل على إجراء ذلك بالداخل، بالإضافة إلى الاهتمام بمشاريع الصيانة ال ( SPM ) وإجراء الصيانة ومتابعتها دوريا، والتعاون مع إدارات المؤسسة المختصة ، بالإضافة إلى توجيه بعض الملاحظات التي أكدت الإهتمام بالكوادر الشبابة من حيث التدريب والتأهيل وإقحامها في جميع الاعمال وإعطائها الفرصة للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

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