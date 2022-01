أعلن مصرف الجمهورية عن توقيعه اتفاقية مع شركة معاملات للخدمات المالية، لإطلاق خدمة المنصة التجارية لزبائن المصرف.

وقال مدير مكتب الإعلام في مصرف الجمهورية محمد سعيد لـ«عين ليبيا» إنّ المواطنين الذي لديهم حسابات في المصرف سيتمكنون من الشراء بواسطة البطاقة المحلية من المواقع التجارية عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال.

وتابع سعيد أن خدمة منصة التجارية ستساهم بشكل كبير جدا في ترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي بدلا من النقدي.

The post خاص: الجمهورية يعتزم إطلاق خدمة المنصة التجارية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا