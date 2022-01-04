صنع الله يوجه مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

وجه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” كتاب مراسلة إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بأنه لا يجوز لديوان المحاسبة المطالبة بإيقاف مشاريع استراتيجية تتعلق بالتنمية المكانية لمنطقة تعاني الحرمان دون قيامه بعمله المفصل في قانون انشائه وبناء على نتائج تقوم على معايير وأصول محاسبية متعارف عليها ، وكذلك يجب أن يعمل اعتماداً على الحياد بهدف تحقيق الصالح العام وهو الهدف الأسمى وليس عكس أهدافه الذي يسبب ضرراً جسيماً بأهم قطاع في البلاد يجسد وحدتها ويضمن عوائدها الاقتصادية ويحقق استقراراً في فترة عصيبة تمر بها ليبيا .

وأكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط ما تزال رغم المحن وعدم التعاون والعراقيل ترفع شعار الحياد من أجل الحفاظ على مصدر دخل كل الليبيين، وكذلك حماية سلامة أصوله وهي على استعداد للتعاون في إطار القانون والقواعد المهنية دون غلبة ولا تعسف ولا تغول ولا إضرار بعملها ونشاطها طبقا للتشريعات التي تنظمها ووفقا للسياسة العامة للدولة ، مع عدم أغفال روح القانون بجميع تفاعلاته فالنص القانوني يكون عادلاً في تطبيقه عند الالتفات إلى روح القانون ، وتبقي حقيقة أن المؤسسة الوطنية للنفط لطالما أحاطت لحكومات المتعاقبة بكافة التدابير و الترتيبات ولكنها أيضاً واثقة من أن جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها تمتثل بشكل کامل لاحكام القانون.











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