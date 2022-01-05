العامة للكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 7320 متر بمناطق مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 2000 متر على خط سما من 30 غوط الرمان بدائرة توزيع الحي الصناعي ، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500متر على خط الشركة التركية من 30 المنار بدائرة توزيع القره بولي.

وأضافت الشركة بأنه تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 450 متر على خط الجقاندة من 30 قصر بن غشير ، وكذلك تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 350 متر على خط سي عمر من 220 القره بولي بدائرة توزيع المرقب، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 3000 متر على خط الطوير من 66 سوف.

كما تسبب في فصل التغذية على نحو 15 محول بدائرة توزيع شرق سوف الجين ، حيث تم منذ قليل سرقة كابل أرضي حجم 240 مسافة 20 متر من المحطة الجاهزة المسنين بدائرة توزيع طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية