إنتل نيوز يكشف تفاصيل جديدة حول الأموال التي قدمتها طرابلس عام 1992

كشف موقع”إنتل نيوز” الاستخباراتي وثائق سرية أخرى أصدرها الأرشيف الوطني الايرلندي اليوم الإثنين والمصدر الرسمي لسجلات الدولة في البلاد، ووفقًا للتقارير تم الكشف عن الوثائق للجمهور وفقًا لقانون المحفوظات الوطنية في أيرلندا والذي يتيح رفع السرية عن بعض سجلات الدولة بعد 30 عامًا .

وأكد الموقع أن القذافي واصل تمويل الجيش الإيرلندي سراً بحسب وثائق التي تم إصدارها الأسبوع الماضي و بحلول عام 1992 عندما قدمت الحكومة الليبية المعلومات الواردة في الوثائق إلى البريطانيين ، كما أعطت طرابلس أكثر من 12.6 مليون دولار نقدًا أي ما يعادل 45 مليون دولار تقريبًا من الأموال .

وأضاف الموقع أن المخابرات البريطانية شاركت هذه المعلومات بسرعة مع الحكومة الأيرلندية وهكذا انتهى الأمر بهذه الوثائق في الأرشيف الوطني لأيرلندا وتتضمن الوثائق أيضًا قائمة متطوعي الجيش الجمهوري الإيرلندي الذين سافروا إلى ليبيا ومع ذلك يبدو أن الأسماء مزورة وربما استخدمها أعضاء الجيش الجمهوري الإيرلندي “لإخفاء سفرهم إلى ليبيا” وفقاً للموقع.

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