جريك سيتي تايمز: العقوري يناقش مع السفير اليوناني تسهيل إجراءات سفر المواطنين

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اجتماعاً إفتراضياً مع القائم بأعمال السفارة اليونانية في ليبيا يوانيس ستاماتيكوس .

وبحسب صحيفة “جريك سيتي تايمز” اليونانية تحدث الدبلوماسيون خلال المحادثات عن سبل تسهيل إجراءات السفر وفتح رحلات مباشرة وطرق ملاحية بين البلدين.

من جانبه شدد العقوري على إلتزام مجلس النواب بالعلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين في كافة المجالات بالدور الهام الذي تلعبه اليونان في تسوية الأزمة الليبية.

وأكد السفير اليوناني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا.

كما تطرق الاجتماع إلى الاتفاق البحري المثير للجدل الذي وقعته حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا وفقا للصحيفة .أعجبنيتعليق

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