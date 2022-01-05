شكشك: أثبتنا وجود حالات “ابتزاز” وعروض رشاوى من مسؤولين بقطاع الصحة لمندوبي الشركات المُتعاقد معها في العلاج بالخارج

قال المرشح الرئاسي “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء في حوارٍ خاص مع الإعلامي أحمد السنوسي عبر برنامج “فلوسنا” جرى فيه الحديث عن ملفات الفساد في قطاع الصحة خلال الأعوام التي مضت.

حيث قال شكشك:” لدينا عدة حالات مُثبتة بوجود عمليات ابتزاز ودفع رشاوى والتفاوض على نِسب بقيمة 15 و 20‎%‎، قمنا بالإجراءات الرسمية المطلوبة وتمت إحالتها للجهات المختصة، ومازال التحقق مستمراً من صحة هذه الوثائق الصوتية”.

وأضاف: “هذه النسب والأرقام التي يطلبها هؤلاء هي في الحقيقة حق هؤلاء المرضى الذين ينتظرون في الخارج لارتباط الأمر بديون وزارة الصحة خارج البلاد”.

مشيراً إلى الديوان يحتفظ بهذه الوثائق منذ مدة وتمكن من الحصول عليها عبر جهات مختصة رفض تسميتها والإفصاح عن هويتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية