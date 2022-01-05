سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 05 يناير 2022 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 05 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 05 يناير 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9925 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.995 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0075 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.9850 دينار

اليورو = 5.54 دينار

الجنية الإسترليني 6.65 دينار

الليرة التركية 0.53 دينار

الدينار التونسي 1.75 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الأردني 6.90 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ210 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ245.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ280.9 دينار

كسر الفضة 2.45 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.11 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.12 “مصرف الوحدة” – *& “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.