عضو بلجنة سعر الصرف: لهذه الأسباب لا أرى أي تغيير في القريب .. ويوضح

نفى عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشايبي” خلال صفحته الرسمية الأخبار المتداولة حيال تغيير سعر الصرف ليكون 3.5 دينار للدولار.

حيث قال أن الموضوع غير صحيح ولم تجتمع اللجنة منذ فترة، وبسبب زيادة المرتبات واقفال الحقول لا أرى أي تغيير في القريب ، مضيفاً أن الأصل كان من المفترض أن يتم تنزيله تدريجياً وربما مع هذا الوقت يكون قريب من 3.5 أو حتى اقل لكن لم يتم تنفيذ الشروط من قبل السياسة المالية بل زادت في الانفاق.

وتابع بالقول: لهذا موضوع التغيير مستبعد هذه الفترة إلا إذا تغيرت بعض المعطيات للأفضل ، وأن بند المرتبات فقط لهذا العام وبعد زيادة باقي القطاعات سيكون بين 55 ، 60 مليار.

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