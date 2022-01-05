«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 05 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 05 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6004 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1966 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2239 دينار، والليرة التركية 0.3421 دينار، والدولار الكندي 3.6172 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2246 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2525 دينار، والدينار التونسي 1.5919 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.496 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 5 يناير 2021: